سعر Ramon (RAMON)
سعر Ramon (RAMON) المباشر لليوم هو USD 0.00642733. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ramon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.30M
- تغيير سعر Ramon خلال اليوم هو -45.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ramon مقابل USD هو $ -0.005323540366455681 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005323540366455681
|-45.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.80%
-45.30%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets.
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