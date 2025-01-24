احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RAM.

سعر Ramifi Protocol (RAM) المباشر لليوم هو USD 0.008083 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ramifi Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.88 - تغيير سعر Ramifi Protocol خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ramifi Protocol (RAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ramifi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramifi Protocol مقابل USD هو $ -0.0009346146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramifi Protocol مقابل USD هو $ -0.0021994829 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramifi Protocol مقابل USD هو $ -0.001498544281830858 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ -0.0009346146 -11.56% 60 يوم $ -0.0021994829 -27.21% 90 يوم $ -0.001498544281830858 -15.63%

تحليل سعر Ramifi Protocol (RAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramifi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00803008$ 0.00803008 $ 0.00803008 24 ساعة مرتفع $ 0.00812428$ 0.00812428 $ 0.00812428 عالية طوال الوقت $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -14.23%

معلومات سوق Ramifi Protocol (RAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: