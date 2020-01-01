توكنوميكس Ramestta (RAMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ramestta (RAMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ramestta (RAMA) For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity. it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second. الموقع الرسمي: https://www.ramestta.com/ اشتر RAMA الآن!

توكنوميكس Ramestta (RAMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ramestta (RAMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 144.78K $ 144.78K $ 144.78K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02399461 $ 0.02399461 $ 0.02399461 السعر الحالي: $ 0.02399685 $ 0.02399685 $ 0.02399685 معرفة المزيد عن سعر Ramestta (RAMA)

توكنوميكس Ramestta (RAMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ramestta (RAMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RAMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAMA، استكشف السعر المباشر لتوكن RAMA!

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