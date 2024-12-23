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سعر Ramestta (RAMA) المباشر لليوم هو USD 0.112875 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 680.87K . يتم تحديث سعر RAMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ramestta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.28K - تغيير سعر Ramestta خلال اليوم هو -5.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.03M

أداء سعر Ramestta (RAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ -0.0060669223538512 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ +0.1524443922 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ +0.0783771266 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0060669223538512 -5.10% 30 يوم $ +0.1524443922 +135.06% 60 يوم $ +0.0783771266 +69.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ramestta (RAMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramestta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.100871$ 0.100871 $ 0.100871 24 ساعة مرتفع $ 0.134022$ 0.134022 $ 0.134022 عالية طوال الوقت $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -5.10% تغير السعر (7 أيام) -24.21%

معلومات سوق Ramestta (RAMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: