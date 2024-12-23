سعر Ramestta (RAMA)
سعر Ramestta (RAMA) المباشر لليوم هو USD 0.112875. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 680.87K. يتم تحديث سعر RAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ramestta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.28K
- تغيير سعر Ramestta خلال اليوم هو -5.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.03M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RAMA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RAMA.
خلال اليوم، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ -0.0060669223538512 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ +0.1524443922 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ +0.0783771266 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramestta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0060669223538512
|-5.10%
|30 يوم
|$ +0.1524443922
|+135.06%
|60 يوم
|$ +0.0783771266
|+69.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramestta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-5.10%
-24.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity. it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RAMA إلى AUD
A$0.17947125
|1 RAMA إلى GBP
￡0.08917125
|1 RAMA إلى EUR
€0.10723125
|1 RAMA إلى USD
$0.112875
|1 RAMA إلى MYR
RM0.5079375
|1 RAMA إلى TRY
₺3.97207125
|1 RAMA إلى JPY
¥17.68074
|1 RAMA إلى RUB
₽11.60355
|1 RAMA إلى INR
₹9.5876025
|1 RAMA إلى IDR
Rp1,820.56426125
|1 RAMA إلى PHP
₱6.63140625
|1 RAMA إلى EGP
￡E.5.74308
|1 RAMA إلى BRL
R$0.68515125
|1 RAMA إلى CAD
C$0.16141125
|1 RAMA إلى BDT
৳13.43325375
|1 RAMA إلى NGN
₦174.7282425
|1 RAMA إلى UAH
₴4.71478875
|1 RAMA إلى VES
Bs5.756625
|1 RAMA إلى PKR
Rs31.29233625
|1 RAMA إلى KZT
₸59.03475375
|1 RAMA إلى THB
฿3.86371125
|1 RAMA إلى TWD
NT$3.67859625
|1 RAMA إلى CHF
Fr0.10045875
|1 RAMA إلى HKD
HK$0.87703875
|1 RAMA إلى MAD
.د.م1.1310075