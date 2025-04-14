سعر Rake Finance (RAK)
سعر Rake Finance (RAK) المباشر لليوم هو USD 5.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rake Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rake Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ -0.4993962400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ -0.4241048000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ -1.443945531369169 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.4993962400
|-8.91%
|60 يوم
|$ -0.4241048000
|-7.57%
|90 يوم
|$ -1.443945531369169
|-20.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rake Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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