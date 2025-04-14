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سعر Rake Finance (RAK) المباشر لليوم هو USD 5.6 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rake Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rake Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rake Finance (RAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ -0.4993962400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ -0.4241048000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rake Finance مقابل USD هو $ -1.443945531369169 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.4993962400 -8.91% 60 يوم $ -0.4241048000 -7.57% 90 يوم $ -1.443945531369169 -20.49%

تحليل سعر Rake Finance (RAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rake Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 331.02$ 331.02 $ 331.02 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Rake Finance (RAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: