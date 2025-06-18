سعر raiseme (RAISEME)
سعر raiseme (RAISEME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.71K. يتم تحديث سعر RAISEME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق raiseme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر raiseme خلال اليوم هو -4.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.99M
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خلال اليوم، كان سعر raiseme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر raiseme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر raiseme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر raiseme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر raiseme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-4.76%
-77.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.
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