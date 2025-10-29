معلومات سعر Raise The Colours (COLOURS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.62% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) +36.17%

سعر Raise The Colours (COLOURS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COLOURS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOLOURS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COLOURS +1.62% على مدار الساعة الماضية، -0.60% على مدار 24 ساعة، و +36.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Raise The Colours (COLOURS)

القيمة السوقية $ 14.24K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.24K إمداد دورة التداول 999.85M إجمالي العرض 999,846,303.7874129

القيمة السوقية الحالية لـ Raise The Colours هي $ 14.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COLOURS يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999846303.7874129. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.24K.