توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rainmaker Games (RAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rainmaker Games (RAIN) We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players. الموقع الرسمي: https://rmg.io/ اشتر RAIN الآن!

توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rainmaker Games (RAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.08K $ 21.08K $ 21.08K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 444.47M $ 444.47M $ 444.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.43K $ 47.43K $ 47.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000112 $ 0.0000112 $ 0.0000112 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rainmaker Games (RAIN)

توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن RAIN!

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