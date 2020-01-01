توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN)
معلومات Rainmaker Games (RAIN)
We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform.
We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games.
GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games.
GAMES The data driven launchpad for games and token drops
GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.
توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rainmaker Games (RAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Rainmaker Games (RAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن RAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAIN التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن RAIN!
توقعات سعر RAIN
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه RAIN؟ تجمع صفحة توقعات أسعار RAIN الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.