سعر Rainmaker Games (RAIN)
سعر Rainmaker Games (RAIN) المباشر لليوم هو USD 0.0000412. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.31K. يتم تحديث سعر RAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rainmaker Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rainmaker Games خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 444.47M
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خلال اليوم، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ -0.0000268150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ -0.0000269554 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ -0.00034997868262645395 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.89%
|30 يوم
|$ -0.0000268150
|-65.08%
|60 يوم
|$ -0.0000269554
|-65.42%
|90 يوم
|$ -0.00034997868262645395
|-89.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rainmaker Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.71%
-1.89%
-4.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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