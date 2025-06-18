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سعر Rainmaker Games (RAIN) المباشر لليوم هو USD 0.0000412 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.31K . يتم تحديث سعر RAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rainmaker Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rainmaker Games خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 444.47M

أداء سعر Rainmaker Games (RAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ -0.0000268150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ -0.0000269554 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rainmaker Games مقابل USD هو $ -0.00034997868262645395 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.89% 30 يوم $ -0.0000268150 -65.08% 60 يوم $ -0.0000269554 -65.42% 90 يوم $ -0.00034997868262645395 -89.46%

تحليل سعر Rainmaker Games (RAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rainmaker Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003677$ 0.00003677 $ 0.00003677 24 ساعة مرتفع $ 0.00004603$ 0.00004603 $ 0.00004603 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 تغير السعر (1 ساعة) +9.71% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -4.54%

معلومات سوق Rainmaker Games (RAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: