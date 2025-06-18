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سعر Rain Coin (RAIN) المباشر لليوم هو USD 4.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.18M . يتم تحديث سعر RAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rain Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rain Coin خلال اليوم هو +1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Rain Coin (RAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rain Coin مقابل USD هو $ +0.080923 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rain Coin مقابل USD هو $ +0.4485257040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rain Coin مقابل USD هو $ +0.7010654200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rain Coin مقابل USD هو $ +0.05219327282355 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.080923 +1.97% 30 يوم $ +0.4485257040 +10.73% 60 يوم $ +0.7010654200 +16.77% 90 يوم $ +0.05219327282355 +1.26%

تحليل سعر Rain Coin (RAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rain Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 24 ساعة مرتفع $ 4.34$ 4.34 $ 4.34 عالية طوال الوقت $ 18.02$ 18.02 $ 18.02 تغير السعر (1 ساعة) -2.20% تغير السعر (1يوم) +1.97% تغير السعر (7 أيام) +6.26%

معلومات سوق Rain Coin (RAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: