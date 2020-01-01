توكنوميكس Rain by Virtuals (RAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rain by Virtuals (RAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rain by Virtuals (RAIN) Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/5632 الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1viybJF7pRUcmwyAATb6p10sXQvjgbChA/edit?usp=drive_link&ouid=116833966059588772163&rtpof=true&sd=true اشتر RAIN الآن!

توكنوميكس Rain by Virtuals (RAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rain by Virtuals (RAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 57.38K $ 57.38K $ 57.38K إجمالي العرض: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M العرض المتداول: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.38K $ 57.38K $ 57.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00196853 $ 0.00196853 $ 0.00196853 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rain by Virtuals (RAIN)

توكنوميكس Rain by Virtuals (RAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rain by Virtuals (RAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن RAIN!

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