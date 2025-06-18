سعر Rain by Virtuals (RAIN)
سعر Rain by Virtuals (RAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00016207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.93K. يتم تحديث سعر RAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rain by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rain by Virtuals خلال اليوم هو -6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.12M
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خلال اليوم، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0000070966 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0007588900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00011830830954454456 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.34%
|30 يوم
|$ +0.0000070966
|+4.38%
|60 يوم
|$ +0.0007588900
|+468.25%
|90 يوم
|$ +0.00011830830954454456
|+270.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rain by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-6.34%
-13.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.
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