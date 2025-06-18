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سعر Rain by Virtuals (RAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00016207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.93K . يتم تحديث سعر RAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rain by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rain by Virtuals خلال اليوم هو -6.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.12M

أداء سعر Rain by Virtuals (RAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0000070966 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0007588900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rain by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00011830830954454456 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.34% 30 يوم $ +0.0000070966 +4.38% 60 يوم $ +0.0007588900 +468.25% 90 يوم $ +0.00011830830954454456 +270.35%

تحليل سعر Rain by Virtuals (RAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rain by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00015993$ 0.00015993 $ 0.00015993 24 ساعة مرتفع $ 0.00017922$ 0.00017922 $ 0.00017922 عالية طوال الوقت $ 0.00196853$ 0.00196853 $ 0.00196853 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -6.34% تغير السعر (7 أيام) -13.10%

معلومات سوق Rain by Virtuals (RAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: