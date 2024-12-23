سعر Railgun (RAIL)
سعر Railgun (RAIL) المباشر لليوم هو USD 1.034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.55M. يتم تحديث سعر RAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Railgun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.22K
- تغيير سعر Railgun خلال اليوم هو -4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.50M
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خلال اليوم، كان سعر Railgun مقابل USD هو $ -0.051335338036031 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Railgun مقابل USD هو $ +0.4230412472 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Railgun مقابل USD هو $ +0.3967667902 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Railgun مقابل USD هو $ +0.1000793985762683 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.051335338036031
|-4.72%
|30 يوم
|$ +0.4230412472
|+40.91%
|60 يوم
|$ +0.3967667902
|+38.37%
|90 يوم
|$ +0.1000793985762683
|+10.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Railgun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-4.72%
-23.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
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