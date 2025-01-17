سعر RaidSharksBot (SHARX)
سعر RaidSharksBot (SHARX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHARX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RaidSharksBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.11
- تغيير سعر RaidSharksBot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RaidSharksBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RaidSharksBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RaidSharksBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RaidSharksBot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.42%
|60 يوم
|$ 0
|-28.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RaidSharksBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RaidSharksBot is a utility project that powers a Telegram Bot to support X (Twitter) Raids. The SHARX token serves to distribute 50% of all revenue generated by the to bot to its holders.
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