سعر Raid (RAID)
سعر Raid (RAID) المباشر لليوم هو USD 0.00156699. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.50
- تغيير سعر Raid خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Raid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raid مقابل USD هو $ -0.0003271980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raid مقابل USD هو $ -0.0001453124 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ -0.0003271980
|-20.88%
|60 يوم
|$ -0.0001453124
|-9.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.14%
+3.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Raid Guild is a decentralized collective of mercenaries ready to slay your Web3 product demons. Raid Guild was started by the three early contributing members to MetaCartel. As they took on open source projects, they would recruit other open-source software contributors into the Guild so they could continue relationships and team up to go on ‘Raids’ of other projects.
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