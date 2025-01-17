سعر RAI yVault (YVRAI)
سعر RAI yVault (YVRAI) المباشر لليوم هو USD 3.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RAI yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر RAI yVault خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ +0.00088646 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ +0.0120348830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ -0.0319171370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ -0.0494816823364583 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00088646
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0120348830
|+0.40%
|60 يوم
|$ -0.0319171370
|-1.06%
|90 يوم
|$ -0.0494816823364583
|-1.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RAI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+0.03%
-0.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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