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سعر RAI yVault (YVRAI) المباشر لليوم هو USD 3.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVRAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RAI yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر RAI yVault خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RAI yVault (YVRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ +0.00088646 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ +0.0120348830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ -0.0319171370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ -0.0494816823364583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00088646 +0.03% 30 يوم $ +0.0120348830 +0.40% 60 يوم $ -0.0319171370 -1.06% 90 يوم $ -0.0494816823364583 -1.61%

تحليل سعر RAI yVault (YVRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RAI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 24 ساعة مرتفع $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 عالية طوال الوقت $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.56%

معلومات سوق RAI yVault (YVRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: