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سعر RAI yVault (YVRAI)

USD

مخطط سعر RAI yVault (YVRAI) المباشر

$3.01
$3.01$3.01
0.00%(1D)

سعر RAI yVault (YVRAI) لليوم

سعر RAI yVault (YVRAI) المباشر لليوم هو USD 3.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RAI yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر RAI yVault خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر RAI yVault (YVRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ +0.00088646 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ +0.0120348830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ -0.0319171370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RAI yVault مقابل USD هو $ -0.0494816823364583 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00088646+0.03%
30 يوم$ +0.0120348830+0.40%
60 يوم$ -0.0319171370-1.06%
90 يوم$ -0.0494816823364583-1.61%

تحليل سعر RAI yVault (YVRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RAI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

-0.16%

+0.03%

-0.56%

معلومات سوق RAI yVault (YVRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو RAI yVault ( YVRAI )

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المصدر RAI yVault (YVRAI)

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عملة YVRAI إلى العملات المحلية

1 YVRAI إلى AUD
A$4.8461
1 YVRAI إلى GBP
2.4381
1 YVRAI إلى EUR
2.9197
1 YVRAI إلى USD
$3.01
1 YVRAI إلى MYR
RM13.545
1 YVRAI إلى TRY
106.9453
1 YVRAI إلى JPY
¥468.4764
1 YVRAI إلى RUB
311.8962
1 YVRAI إلى INR
260.5757
1 YVRAI إلى IDR
Rp49,344.2544
1 YVRAI إلى PHP
176.386
1 YVRAI إلى EGP
￡E.151.6739
1 YVRAI إلى BRL
R$18.2105
1 YVRAI إلى CAD
C$4.3344
1 YVRAI إلى BDT
365.9558
1 YVRAI إلى NGN
4,681.152
1 YVRAI إلى UAH
126.9618
1 YVRAI إلى VES
Bs162.54
1 YVRAI إلى PKR
Rs839.6094
1 YVRAI إلى KZT
1,596.805
1 YVRAI إلى THB
฿103.6644
1 YVRAI إلى TWD
NT$99.0591
1 YVRAI إلى CHF
Fr2.7391
1 YVRAI إلى HKD
HK$23.4178
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