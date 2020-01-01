توكنوميكس RAI Finance (SOFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RAI Finance (SOFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RAI Finance (SOFI) RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. الموقع الرسمي: https://rai.finance/ اشتر SOFI الآن!

توكنوميكس RAI Finance (SOFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RAI Finance (SOFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 507.18M $ 507.18M $ 507.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00639956 $ 0.00639956 $ 0.00639956 السعر الحالي: $ 0.0098867 $ 0.0098867 $ 0.0098867 معرفة المزيد عن سعر RAI Finance (SOFI)

توكنوميكس RAI Finance (SOFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RAI Finance (SOFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOFI، استكشف السعر المباشر لتوكن SOFI!

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