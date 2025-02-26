سعر RAI Finance (SOFI)
سعر RAI Finance (SOFI) المباشر لليوم هو USD 0.00917149. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.65M. يتم تحديث سعر SOFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RAI Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.94K
- تغيير سعر RAI Finance خلال اليوم هو +6.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 507.18M
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خلال اليوم، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ +0.00057175 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ -0.0017926539 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ -0.0014332929 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ -0.002363314376439832 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00057175
|+6.65%
|30 يوم
|$ -0.0017926539
|-19.54%
|60 يوم
|$ -0.0014332929
|-15.62%
|90 يوم
|$ -0.002363314376439832
|-20.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RAI Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+6.65%
-4.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.
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