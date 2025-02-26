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سعر RAI Finance (SOFI) المباشر لليوم هو USD 0.00917149 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.65M . يتم تحديث سعر SOFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RAI Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.94K - تغيير سعر RAI Finance خلال اليوم هو +6.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 507.18M

أداء سعر RAI Finance (SOFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ +0.00057175 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ -0.0017926539 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ -0.0014332929 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RAI Finance مقابل USD هو $ -0.002363314376439832 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00057175 +6.65% 30 يوم $ -0.0017926539 -19.54% 60 يوم $ -0.0014332929 -15.62% 90 يوم $ -0.002363314376439832 -20.48%

تحليل سعر RAI Finance (SOFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RAI Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00843819$ 0.00843819 $ 0.00843819 24 ساعة مرتفع $ 0.00923934$ 0.00923934 $ 0.00923934 عالية طوال الوقت $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +6.65% تغير السعر (7 أيام) -4.55%

معلومات سوق RAI Finance (SOFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: