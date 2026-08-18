سعر RagingElonMarsCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع RagingElonMarsCoin (DOGECOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGECOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGECOIN.

يحتل RagingElonMarsCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,330، مع عرض متداول قدره 642.00B DOGECOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGECOIN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGECOIN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RagingElonMarsCoin (DOGECOIN)

القيمة السوقية $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K إمداد دورة التداول 642.00B 642.00B 642.00B إجمالي العرض 642,000,000,000.0 642,000,000,000.0 642,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RagingElonMarsCoin هي $ 20.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGECOIN يبلغ 642.00B، مع إجمالي عرض 642000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.33K.