سعر Ragdoll (RAGDOLL)
سعر Ragdoll (RAGDOLL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAGDOLL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ragdoll الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.91K
- تغيير سعر Ragdoll خلال اليوم هو +27.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ragdoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ragdoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ragdoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ragdoll مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+27.19%
|30 يوم
|$ 0
|-50.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ragdoll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+27.19%
-4.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The RAGDOLL project is about Ragdoll cats which are one of the famous cat breeds and their popularity holds high brand value in cat-related products and the content market.
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