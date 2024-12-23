سعر Raft (RAFT)
سعر Raft (RAFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 334.46K. يتم تحديث سعر RAFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.87
- تغيير سعر Raft خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16B
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خلال اليوم، كان سعر Raft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raft مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-31.83%
|60 يوم
|$ 0
|-13.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Raft is a DeFi protocol that lets you generate R by depositing liquid staking tokens (LSDs) as collateral, providing a capital-efficient way to borrow while keeping your staking rewards. R is a decentralized USD stablecoin backed by liquid staking tokens like stETH (Lido Staked ETH) and rETH (Rocket Pool ETH). R aims to be the stablecoin of choice within the decentralized ecosystem, with deep liquidity across many trading pairs and a stable peg to the US dollar maintained through a combination of hard and soft peg mechanisms.
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