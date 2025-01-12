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سعر RAFF the Giraffe (RAFF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.81K . يتم تحديث سعر RAFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RAFF the Giraffe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.14 - تغيير سعر RAFF the Giraffe خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.99M

أداء سعر RAFF the Giraffe (RAFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAFF the Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RAFF the Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RAFF the Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RAFF the Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.39% 30 يوم $ 0 -23.82% 60 يوم $ 0 -44.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RAFF the Giraffe (RAFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RAFF the Giraffe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00458787$ 0.00458787 $ 0.00458787 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) -14.81%

معلومات سوق RAFF the Giraffe (RAFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: