سعر Radpie (RDP)
سعر Radpie (RDP) المباشر لليوم هو USD 0.089611. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RDP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Radpie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.49K
- تغيير سعر Radpie خلال اليوم هو -1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Radpie مقابل USD هو $ -0.00101566190088793 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Radpie مقابل USD هو $ -0.0253352520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Radpie مقابل USD هو $ -0.0209514640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Radpie مقابل USD هو $ -0.0357387733800483 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00101566190088793
|-1.12%
|30 يوم
|$ -0.0253352520
|-28.27%
|60 يوم
|$ -0.0209514640
|-23.38%
|90 يوم
|$ -0.0357387733800483
|-28.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Radpie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-1.12%
-1.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Created as a SubDAO within Magpie, Radpie stands at the forefront of enhancing yield and refining governance for Radiant Capital enthusiasts. Drawing power from the robust foundation of Radiant’s infrastructure, it stands as a beacon of enhanced advantages. Radpie’s core mechanism involves the locking of dLP tokens, which fortifies governance rights and triggers RDNT distribution for deposits and borrows in the Radiant ecosystem. Radpie enables Radiant users and dLP holders to access RDNT rewards and increased revenue without any lock-up period.
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|1 RDP إلى AUD
A$0.14427371
|1 RDP إلى GBP
￡0.07258491
|1 RDP إلى EUR
€0.08692267
|1 RDP إلى USD
$0.089611
|1 RDP إلى MYR
RM0.4032495
|1 RDP إلى TRY
₺3.18387883
|1 RDP إلى JPY
¥13.94705604
|1 RDP إلى RUB
₽9.28549182
|1 RDP إلى INR
₹7.75852038
|1 RDP إلى IDR
Rp1,469.03255184
|1 RDP إلى PHP
₱5.25299682
|1 RDP إلى EGP
￡E.4.51549829
|1 RDP إلى BRL
R$0.54214655
|1 RDP إلى CAD
C$0.12903984
|1 RDP إلى BDT
৳10.89490538
|1 RDP إلى NGN
₦139.3630272
|1 RDP إلى UAH
₴3.77979198
|1 RDP إلى VES
Bs4.838994
|1 RDP إلى PKR
Rs24.99609234
|1 RDP إلى KZT
₸47.5386355
|1 RDP إلى THB
฿3.08709895
|1 RDP إلى TWD
NT$2.94909801
|1 RDP إلى CHF
Fr0.08154601
|1 RDP إلى HKD
HK$0.69717358
|1 RDP إلى MAD
.د.م0.90148666