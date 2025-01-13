سعر Racoon (RAC)
سعر Racoon (RAC) المباشر لليوم هو USD 0.04490672. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Racoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Racoon خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Racoon مقابل USD هو $ -0.00063672284060159 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Racoon مقابل USD هو $ -0.0219759117 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Racoon مقابل USD هو $ -0.0201013795 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Racoon مقابل USD هو $ -0.03623857129610219 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00063672284060159
|-1.39%
|30 يوم
|$ -0.0219759117
|-48.93%
|60 يوم
|$ -0.0201013795
|-44.76%
|90 يوم
|$ -0.03623857129610219
|-44.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Racoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-1.39%
-8.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $RAC token is an utility and governance token used by the projects Racoon Supply oversees. $RAC is commonly used to play games on Racoon.Bet; an on-chain gaming platform on Juno Network. It is also used as a governance token for the $RAC DAO; the governing entity of the $RAC token. The upcoming utilities of the $RAC token will be affiliated to on-chain Machine Learning, NFT & mathematical applications that the team from Racoon Supply will be releasing in the near future.
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A$0.0727488864
|1 RAC إلى GBP
￡0.0363744432
|1 RAC إلى EUR
€0.0435595184
|1 RAC إلى USD
$0.04490672
|1 RAC إلى MYR
RM0.2016311728
|1 RAC إلى TRY
₺1.589697888
|1 RAC إلى JPY
¥7.0804425424
|1 RAC إلى RUB
₽4.5638699536
|1 RAC إلى INR
₹3.8696120624
|1 RAC إلى IDR
Rp736.1756199168
|1 RAC إلى PHP
₱2.64949648
|1 RAC إلى EGP
￡E.2.26778936
|1 RAC إلى BRL
R$0.2748291264
|1 RAC إلى CAD
C$0.0646656768
|1 RAC إلى BDT
৳5.5024204016
|1 RAC إلى NGN
₦69.9480542736
|1 RAC إلى UAH
₴1.9071883984
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Bs2.38005616
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Rs12.5613077184
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₸23.8104410784
|1 RAC إلى THB
฿1.5573650496
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|1 RAC إلى CHF
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