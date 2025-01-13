سعر RaceFi (RACEFI)
سعر RaceFi (RACEFI) المباشر لليوم هو USD 0.0010485. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RACEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RaceFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97
- تغيير سعر RaceFi خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RaceFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RaceFi مقابل USD هو $ +0.0000470061 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RaceFi مقابل USD هو $ -0.0003225494 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RaceFi مقابل USD هو $ -0.000923813360648334 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ +0.0000470061
|+4.48%
|60 يوم
|$ -0.0003225494
|-30.76%
|90 يوم
|$ -0.000923813360648334
|-46.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RaceFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.39%
+0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RaceFi is the first AI/ML integrated car racing game on the Solana ecosystem. Within RaceFi’s metaverse, players can earn while enjoying various game modes to satisfy the thirst for speed or make a profit by owning in-game property. Pure race or Battle race, PvP or PvE, racers or gamblers, the possibilities are endless. Our mission is to provide players with the most imaginative gaming experience and the most profitable monetization options possible, while also fostering the development of the Solana ecosystem and the widespread adoption of blockchain technologies.
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