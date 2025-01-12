سعر Race Kingdom (ATOZ)
سعر Race Kingdom (ATOZ) المباشر لليوم هو USD 0.0365809. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATOZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Race Kingdom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.43K
- تغيير سعر Race Kingdom خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ -0.0037441721 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ -0.0054751876 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ -0.007410681191025544 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ -0.0037441721
|-10.23%
|60 يوم
|$ -0.0054751876
|-14.96%
|90 يوم
|$ -0.007410681191025544
|-16.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Race Kingdom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.06%
+0.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Race Kingdom is a Metaverse Web3 game with hyper immersive gameplay. Race Kingdom allows us to have a different identity, to have the friends we wish, to attend events, to buy goods and services instantly, just like in the real world, but in digital form. Within the Race Kingdom, the only way for players to survive is to buy, train, breed, and race multiple creatures. When their creatures succeed, the players earn the highly valuable ATOZ that powers the Race Kingdom. There will be 3800 in-Game NFTs will accelerate the development of the Metaverse by encouraging the growth of digital marketplaces. This model gives developers a global audience and consumers a unified experience.
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