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سعر Race Kingdom (ATOZ) المباشر لليوم هو USD 0.0365809 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ATOZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Race Kingdom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.43K - تغيير سعر Race Kingdom خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Race Kingdom (ATOZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ -0.0037441721 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ -0.0054751876 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Race Kingdom مقابل USD هو $ -0.007410681191025544 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.06% 30 يوم $ -0.0037441721 -10.23% 60 يوم $ -0.0054751876 -14.96% 90 يوم $ -0.007410681191025544 -16.84%

تحليل سعر Race Kingdom (ATOZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Race Kingdom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03650089$ 0.03650089 $ 0.03650089 24 ساعة مرتفع $ 0.03664398$ 0.03664398 $ 0.03664398 عالية طوال الوقت $ 0.318234$ 0.318234 $ 0.318234 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.36%

معلومات سوق Race Kingdom (ATOZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: