سعر Raccoon Dog (RACCOONDOG)
سعر Raccoon Dog (RACCOONDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 193.42K. يتم تحديث سعر RACCOONDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raccoon Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17K
- تغيير سعر Raccoon Dog خلال اليوم هو +23.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RACCOONDOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RACCOONDOG.
خلال اليوم، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+23.59%
|30 يوم
|$ 0
|-33.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raccoon Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.22%
+23.59%
-16.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RACCOONDOG إلى AUD
A$--
|1 RACCOONDOG إلى GBP
￡--
|1 RACCOONDOG إلى EUR
€--
|1 RACCOONDOG إلى USD
$--
|1 RACCOONDOG إلى MYR
RM--
|1 RACCOONDOG إلى TRY
₺--
|1 RACCOONDOG إلى JPY
¥--
|1 RACCOONDOG إلى RUB
₽--
|1 RACCOONDOG إلى INR
₹--
|1 RACCOONDOG إلى IDR
Rp--
|1 RACCOONDOG إلى PHP
₱--
|1 RACCOONDOG إلى EGP
￡E.--
|1 RACCOONDOG إلى BRL
R$--
|1 RACCOONDOG إلى CAD
C$--
|1 RACCOONDOG إلى BDT
৳--
|1 RACCOONDOG إلى NGN
₦--
|1 RACCOONDOG إلى UAH
₴--
|1 RACCOONDOG إلى VES
Bs--
|1 RACCOONDOG إلى PKR
Rs--
|1 RACCOONDOG إلى KZT
₸--
|1 RACCOONDOG إلى THB
฿--
|1 RACCOONDOG إلى TWD
NT$--
|1 RACCOONDOG إلى CHF
Fr--
|1 RACCOONDOG إلى HKD
HK$--
|1 RACCOONDOG إلى MAD
.د.م--