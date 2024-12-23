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سعر Raccoon Dog (RACCOONDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 193.42K . يتم تحديث سعر RACCOONDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Raccoon Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17K - تغيير سعر Raccoon Dog خلال اليوم هو +23.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Raccoon Dog (RACCOONDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Raccoon Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +23.59% 30 يوم $ 0 -33.13% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Raccoon Dog (RACCOONDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Raccoon Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.22% تغير السعر (1يوم) +23.59% تغير السعر (7 أيام) -16.73%

معلومات سوق Raccoon Dog (RACCOONDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: