سعر Raccoon (ROON)
سعر Raccoon (ROON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raccoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.71
- تغيير سعر Raccoon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-28.35%
|60 يوم
|$ 0
|-2.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Get ready to sneak your way on top of TON with RACCOON RACCOON is an entertaining meme project built on the TON blockchain. The RACCOON community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, RACCOON is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, RACCOON is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let RACCOON show you the way. RACCOON seeks to encourage and bring new investors to the TON Blockchain. We also want to create a safe and secure trading space,
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