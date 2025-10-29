معلومات سعر RabbitX (RBX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.300034 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -20.23%

سعر RabbitX (RBX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RBX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRBX على الإطلاق هو $ 0.300034، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RBX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -20.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RabbitX (RBX)

القيمة السوقية $ 464.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 774.05K إمداد دورة التداول 599.88M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RabbitX هي $ 464.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RBX يبلغ 599.88M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 774.05K.