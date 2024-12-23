سعر RabBitcoin (RBTC)
سعر RabBitcoin (RBTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.19M. يتم تحديث سعر RBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RabBitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72M
- تغيير سعر RabBitcoin خلال اليوم هو -12.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.69T
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خلال اليوم، كان سعر RabBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RabBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RabBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RabBitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.15%
|30 يوم
|$ 0
|-46.27%
|60 يوم
|$ 0
|+4.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RabBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
-12.15%
-22.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms.
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