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سعر Rabbit Wallet (RAB) المباشر لليوم هو USD 0.00139611 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.66K . يتم تحديث سعر RAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rabbit Wallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.39K - تغيير سعر Rabbit Wallet خلال اليوم هو -24.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.00M

أداء سعر Rabbit Wallet (RAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.000462497064054137 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.0007007527 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.0007550136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.002643158342023829 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000462497064054137 -24.88% 30 يوم $ -0.0007007527 -50.19% 60 يوم $ -0.0007550136 -54.07% 90 يوم $ -0.002643158342023829 -65.43%

تحليل سعر Rabbit Wallet (RAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rabbit Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00139884$ 0.00139884 $ 0.00139884 24 ساعة مرتفع $ 0.0018586$ 0.0018586 $ 0.0018586 عالية طوال الوقت $ 0.07209$ 0.07209 $ 0.07209 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -24.88% تغير السعر (7 أيام) -41.82%

معلومات سوق Rabbit Wallet (RAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: