سعر Rabbit Wallet (RAB)
سعر Rabbit Wallet (RAB) المباشر لليوم هو USD 0.00139611. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.66K. يتم تحديث سعر RAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rabbit Wallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.39K
- تغيير سعر Rabbit Wallet خلال اليوم هو -24.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RAB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RAB.
خلال اليوم، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.000462497064054137 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.0007007527 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.0007550136 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rabbit Wallet مقابل USD هو $ -0.002643158342023829 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000462497064054137
|-24.88%
|30 يوم
|$ -0.0007007527
|-50.19%
|60 يوم
|$ -0.0007550136
|-54.07%
|90 يوم
|$ -0.002643158342023829
|-65.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rabbit Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-24.88%
-41.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Rabbit Wallet is a multi-utility decentralized wallet application (Defi Wallet) that facilitates the storage and management of crypto-assets for users, granting them complete control over their assets. containing security characters In addition, the Rabbit wallet allows users to connect DApps, and the wallet's integrated utilities help users experience and earn money in the Defi world. What makes your project unique? Rabbit Wallet is designed to be the next generation of decentralized multi-utility wallet applications. And designed to provide users with an excellent experience, with a simple and intuitive interface that is user-friendly. Utilities designed to provide users with everything they require: *Storage of assets using private keys ensures a high level of security and reputation. *Easy accessibility and anonymity for transactions anytime, anywhere. *Trade over one million tokens across fourteen leading blockchains. * Automatically switch preferred Blockchain without user input. *Connect to a number of DApps. *Passive Income through Betting * Daily breaking news and market strategies *Track real-time charts and prices for each token. *Participate in Airdrops and IDOs from the leading projects. *Purchase Tokens directly through Visa and Mastercard. *Rewards from an affiliate referral program. History of your project. NA What’s next for your project? NA What can your token be used for? The Rabbit wallet project's utility and governance token is the RABBIT ($RAB) token. - Projects use $RAB Token to pay 30% of Airdrop and Launchpad service fees. - $RAB holders are eligible to participate in Airdrop and Launchpad programs from Rabbit's partner projects. - Users must hold $RAB in order to submit proposals, cast votes, and manage projects within the Rabbit ecosystem. - Users hold $RAB in order to generate passive income via Staking RABBIT - Users who hold $RAB in the future will receive a trading discount on DEX RABBIT
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RAB إلى AUD
A$0.0022058538
|1 RAB إلى GBP
￡0.0010750047
|1 RAB إلى EUR
€0.0012844212
|1 RAB إلى USD
$0.00139611
|1 RAB إلى MYR
RM0.0061708062
|1 RAB إلى TRY
₺0.0509859372
|1 RAB إلى JPY
¥0.206065836
|1 RAB إلى RUB
₽0.1243375566
|1 RAB إلى INR
₹0.1217268309
|1 RAB إلى IDR
Rp22.8870455184
|1 RAB إلى PHP
₱0.0801506751
|1 RAB إلى EGP
￡E.0.0707548548
|1 RAB إلى BRL
R$0.008097438
|1 RAB إلى CAD
C$0.0019964373
|1 RAB إلى BDT
৳0.1695715206
|1 RAB إلى NGN
₦2.1121050135
|1 RAB إلى UAH
₴0.057519732
|1 RAB إلى VES
Bs0.08935104
|1 RAB إلى PKR
Rs0.3907293057
|1 RAB إلى KZT
₸0.6850292937
|1 RAB إلى THB
฿0.0471745569
|1 RAB إلى TWD
NT$0.0458901357
|1 RAB إلى CHF
Fr0.0012146157
|1 RAB إلى HKD
HK$0.0108477747
|1 RAB إلى MAD
.د.م0.0135701892
|1 RAB إلى MXN
$0.0282712275