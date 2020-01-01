توكنوميكس Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. الموقع الرسمي: https://koshercapital.net الوثيقة البيضاء: https://koshercapital.net/whitepaper اشتر SHEKEL الآن!

توكنوميكس Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00256847 $ 0.00256847 $ 0.00256847 معرفة المزيد عن سعر Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

توكنوميكس Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHEKEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHEKEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHEKEL، استكشف السعر المباشر لتوكن SHEKEL!

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