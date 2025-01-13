سعر R4RE (R4RE)
سعر R4RE (R4RE) المباشر لليوم هو USD 0.00282814. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر R4RE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق R4RE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.32
- تغيير سعر R4RE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر R4RE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر R4RE مقابل USD هو $ -0.0007801698 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر R4RE مقابل USD هو $ -0.0009422307 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر R4RE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007801698
|-27.58%
|60 يوم
|$ -0.0009422307
|-33.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر R4RE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rare embodies a pioneering vision where art, technology, and community converge, blurring the lines between the physical and digital worlds to craft a unique immersive experience. In this future, the tactile beauty of art intersects with digital innovation, all powered by blockchain technology.
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