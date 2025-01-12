سعر R34P (R34P)
سعر R34P (R34P) المباشر لليوم هو USD 6.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر R34P مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق R34P الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.91K
- تغيير سعر R34P خلال اليوم هو -7.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر R34P مقابل USD هو $ -0.538495238794513 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر R34P مقابل USD هو $ -2.7618869600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر R34P مقابل USD هو $ -2.5259851200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر R34P مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.538495238794513
|-7.92%
|30 يوم
|$ -2.7618869600
|-44.11%
|60 يوم
|$ -2.5259851200
|-40.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر R34P: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-7.92%
-34.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
R34P (R34P) is a soft fork and constructed as a secondary layer on Reflect Finance (RFI) project. R34P (R34P) token benefits every holder with a low-cost charge of 1% fee in every transaction on the blockchain, redistributes to every wallet holder automatically based on the amount of R34P token in their wallets and another 1% will be sent to 0x000 wallet that will automatically burn, reducing the circulating/ total supply.
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