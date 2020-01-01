توكنوميكس QVRS (QVRS)
معلومات QVRS (QVRS)
Qvrse is a next-gen loyalty platform. With NFT collections and digital albums for loyalty, metaverse for interaction, and AI agents for engagement, brands can build fast and flexible loyalty programs that keep young audiences engaged, coming back, and providing valuable data in the process. As a B2B2C platform, Qvrse empowers brands with tools to create meaningful customer relationships and foster collaborations with other brands. Qvrse unlocks new value and drives deeper customer engagement in a connected digital ecosystem by enabling seamless digital asset interoperability and brand perk exchanges. KEY FEATURES
- Branded digital loyalty albums with gamified fields
- NFT collections
- Brand’s metaverse
- Marketplace for digital rewards and perks
- AI agents for community management.
توكنوميكس QVRS (QVRS) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QVRS (QVRS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس QVRS (QVRS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس QVRS (QVRS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن QVRS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QVRS التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QVRS، استكشف السعر المباشر لتوكن QVRS!
توقعات سعر QVRS
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