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سعر QVRS (QVRS) المباشر لليوم هو USD 0.077973 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.68M . يتم تحديث سعر QVRS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QVRS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.41 - تغيير سعر QVRS خلال اليوم هو -7.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00M

أداء سعر QVRS (QVRS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ -0.00673381339229698 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00673381339229698 -7.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QVRS (QVRS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QVRS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.07762$ 0.07762 $ 0.07762 24 ساعة مرتفع $ 0.085489$ 0.085489 $ 0.085489 عالية طوال الوقت $ 0.112171$ 0.112171 $ 0.112171 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -7.94% تغير السعر (7 أيام) -26.29%

معلومات سوق QVRS (QVRS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: