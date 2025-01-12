سعر QVRS (QVRS)
سعر QVRS (QVRS) المباشر لليوم هو USD 0.077973. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.68M. يتم تحديث سعر QVRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QVRS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.41
- تغيير سعر QVRS خلال اليوم هو -7.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00M
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خلال اليوم، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ -0.00673381339229698 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QVRS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00673381339229698
|-7.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QVRS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-7.94%
-26.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qvrse is a next-gen loyalty platform. With NFT collections and digital albums for loyalty, metaverse for interaction, and AI agents for engagement, brands can build fast and flexible loyalty programs that keep young audiences engaged, coming back, and providing valuable data in the process. As a B2B2C platform, Qvrse empowers brands with tools to create meaningful customer relationships and foster collaborations with other brands. Qvrse unlocks new value and drives deeper customer engagement in a connected digital ecosystem by enabling seamless digital asset interoperability and brand perk exchanges. KEY FEATURES - Branded digital loyalty albums with gamified fields - NFT collections - Brand’s metaverse - Marketplace for digital rewards and perks - AI agents for community management.
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