توكنوميكس QUP Coin (QUP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QUP Coin (QUP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QUP Coin (QUP) I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time. الموقع الرسمي: https://drinqup.com/ الوثيقة البيضاء: https://drinqup.com/whitepaper اشتر QUP الآن!

توكنوميكس QUP Coin (QUP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QUP Coin (QUP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02113102 $ 0.02113102 $ 0.02113102 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00247907 $ 0.00247907 $ 0.00247907 السعر الحالي: $ 0.00347946 $ 0.00347946 $ 0.00347946 معرفة المزيد عن سعر QUP Coin (QUP)

توكنوميكس QUP Coin (QUP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QUP Coin (QUP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUP، استكشف السعر المباشر لتوكن QUP!

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