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سعر Quorium (QGOLD)

USD

مخطط سعر Quorium (QGOLD) المباشر

$2,590.54
$2,590.54$2,590.54
+0.40%(1D)

سعر Quorium (QGOLD) لليوم

سعر Quorium (QGOLD) المباشر لليوم هو USD 2,589.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.64M. يتم تحديث سعر QGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quorium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.25K
- تغيير سعر Quorium خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.00K

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أداء سعر Quorium (QGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ +11.5 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ -116.7266900920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ -130.4566371050 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ -35.4237393643445 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +11.5+0.45%
30 يوم$ -116.7266900920-4.50%
60 يوم$ -130.4566371050-5.03%
90 يوم$ -35.4237393643445-1.34%

تحليل سعر Quorium (QGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quorium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2,573.9
$ 2,573.9$ 2,573.9

$ 2,604.42
$ 2,604.42$ 2,604.42

$ 3,572.74
$ 3,572.74$ 3,572.74

-0.11%

+0.45%

-2.17%

معلومات سوق Quorium (QGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 217.64M
$ 217.64M$ 217.64M

$ 110.25K
$ 110.25K$ 110.25K

84.00K
84.00K 84.00K

ما هو Quorium ( QGOLD )

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

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يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Quorium (QGOLD)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة QGOLD إلى العملات المحلية

1 QGOLD إلى AUD
A$4,117.3527
1 QGOLD إلى GBP
2,045.7287
1 QGOLD إلى EUR
2,460.0535
1 QGOLD إلى USD
$2,589.53
1 QGOLD إلى MYR
RM11,652.885
1 QGOLD إلى TRY
91,099.6654
1 QGOLD إلى JPY
¥404,847.1202
1 QGOLD إلى RUB
266,125.9981
1 QGOLD إلى INR
219,954.6782
1 QGOLD إلى IDR
Rp41,766,607.0559
1 QGOLD إلى PHP
152,342.0499
1 QGOLD إلى EGP
￡E.131,729.3911
1 QGOLD إلى BRL
R$15,744.3424
1 QGOLD إلى CAD
C$3,703.0279
1 QGOLD إلى BDT
308,179.9653
1 QGOLD إلى NGN
4,002,351.6727
1 QGOLD إلى UAH
108,164.6681
1 QGOLD إلى VES
Bs132,066.03
1 QGOLD إلى PKR
Rs717,895.4019
1 QGOLD إلى KZT
1,354,350.0853
1 QGOLD إلى THB
฿88,536.0307
1 QGOLD إلى TWD
NT$84,496.3639
1 QGOLD إلى CHF
Fr2,304.6817
1 QGOLD إلى HKD
HK$20,120.6481
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