سعر Quorium (QGOLD)
سعر Quorium (QGOLD) المباشر لليوم هو USD 2,589.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.64M. يتم تحديث سعر QGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quorium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.25K
- تغيير سعر Quorium خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.00K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QGOLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QGOLD.
خلال اليوم، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ +11.5 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ -116.7266900920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ -130.4566371050 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quorium مقابل USD هو $ -35.4237393643445 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +11.5
|+0.45%
|30 يوم
|$ -116.7266900920
|-4.50%
|60 يوم
|$ -130.4566371050
|-5.03%
|90 يوم
|$ -35.4237393643445
|-1.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quorium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+0.45%
-2.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QGOLD إلى AUD
A$4,117.3527
|1 QGOLD إلى GBP
￡2,045.7287
|1 QGOLD إلى EUR
€2,460.0535
|1 QGOLD إلى USD
$2,589.53
|1 QGOLD إلى MYR
RM11,652.885
|1 QGOLD إلى TRY
₺91,099.6654
|1 QGOLD إلى JPY
¥404,847.1202
|1 QGOLD إلى RUB
₽266,125.9981
|1 QGOLD إلى INR
₹219,954.6782
|1 QGOLD إلى IDR
Rp41,766,607.0559
|1 QGOLD إلى PHP
₱152,342.0499
|1 QGOLD إلى EGP
￡E.131,729.3911
|1 QGOLD إلى BRL
R$15,744.3424
|1 QGOLD إلى CAD
C$3,703.0279
|1 QGOLD إلى BDT
৳308,179.9653
|1 QGOLD إلى NGN
₦4,002,351.6727
|1 QGOLD إلى UAH
₴108,164.6681
|1 QGOLD إلى VES
Bs132,066.03
|1 QGOLD إلى PKR
Rs717,895.4019
|1 QGOLD إلى KZT
₸1,354,350.0853
|1 QGOLD إلى THB
฿88,536.0307
|1 QGOLD إلى TWD
NT$84,496.3639
|1 QGOLD إلى CHF
Fr2,304.6817
|1 QGOLD إلى HKD
HK$20,120.6481
|1 QGOLD إلى MAD
.د.م25,947.0906