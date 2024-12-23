سعر Qumva Network (QMV)
سعر Qumva Network (QMV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر QMV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qumva Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.42K
- تغيير سعر Qumva Network خلال اليوم هو -53.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 291.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QMV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QMV.
خلال اليوم، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-53.39%
|30 يوم
|$ 0
|-82.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qumva Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.47%
-53.39%
-93.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qumva Network aims to create a decentralized social media platform powered by Web3.This innovative Qumva Network seeks to revolutionize the way people interact and engage online by providing a secure, transparent, and user-centric social networking experience.Qumva Network aims to create a decentralized social media platform powered by Web3.This innovative Qumva Network seeks to revolutionize the way people interact and engage online by providing a secure, transparent, and user-centric social networking experience
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QMV إلى AUD
A$--
|1 QMV إلى GBP
￡--
|1 QMV إلى EUR
€--
|1 QMV إلى USD
$--
|1 QMV إلى MYR
RM--
|1 QMV إلى TRY
₺--
|1 QMV إلى JPY
¥--
|1 QMV إلى RUB
₽--
|1 QMV إلى INR
₹--
|1 QMV إلى IDR
Rp--
|1 QMV إلى PHP
₱--
|1 QMV إلى EGP
￡E.--
|1 QMV إلى BRL
R$--
|1 QMV إلى CAD
C$--
|1 QMV إلى BDT
৳--
|1 QMV إلى NGN
₦--
|1 QMV إلى UAH
₴--
|1 QMV إلى VES
Bs--
|1 QMV إلى PKR
Rs--
|1 QMV إلى KZT
₸--
|1 QMV إلى THB
฿--
|1 QMV إلى TWD
NT$--
|1 QMV إلى CHF
Fr--
|1 QMV إلى HKD
HK$--
|1 QMV إلى MAD
.د.م--