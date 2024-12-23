احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QMV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QMV.

سعر Qumva Network (QMV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر QMV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Qumva Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.42K - تغيير سعر Qumva Network خلال اليوم هو -53.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 291.00B

أداء سعر Qumva Network (QMV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Qumva Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -53.39% 30 يوم $ 0 -82.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Qumva Network (QMV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Qumva Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -12.47% تغير السعر (1يوم) -53.39% تغير السعر (7 أيام) -93.24%

معلومات سوق Qumva Network (QMV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: