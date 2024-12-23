سعر Quiztok (QTCON)
سعر Quiztok (QTCON) المباشر لليوم هو USD 0.00150324. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.09M. يتم تحديث سعر QTCON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quiztok الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M
- تغيير سعر Quiztok خلال اليوم هو -3.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.04B
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خلال اليوم، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ +0.0000694541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ +0.0000812379 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ +0.0001025620740981456 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.99%
|30 يوم
|$ +0.0000694541
|+4.62%
|60 يوم
|$ +0.0000812379
|+5.40%
|90 يوم
|$ +0.0001025620740981456
|+7.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quiztok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-3.99%
-12.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.
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