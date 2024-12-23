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سعر Quiztok (QTCON) المباشر لليوم هو USD 0.00150324 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.09M . يتم تحديث سعر QTCON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quiztok الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M - تغيير سعر Quiztok خلال اليوم هو -3.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.04B

أداء سعر Quiztok (QTCON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ +0.0000694541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ +0.0000812379 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quiztok مقابل USD هو $ +0.0001025620740981456 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.99% 30 يوم $ +0.0000694541 +4.62% 60 يوم $ +0.0000812379 +5.40% 90 يوم $ +0.0001025620740981456 +7.32%

تحليل سعر Quiztok (QTCON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quiztok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149583$ 0.00149583 $ 0.00149583 24 ساعة مرتفع $ 0.00167854$ 0.00167854 $ 0.00167854 عالية طوال الوقت $ 0.18656$ 0.18656 $ 0.18656 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -3.99% تغير السعر (7 أيام) -12.58%

معلومات سوق Quiztok (QTCON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: