سعر QuipuSwap Governance (QUIPU)
سعر QuipuSwap Governance (QUIPU) المباشر لليوم هو USD 0.055078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QUIPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QuipuSwap Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.39
- تغيير سعر QuipuSwap Governance خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QUIPU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QUIPU.
خلال اليوم، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ -0.0167535709 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ -0.0024464931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ -0.00907253242994105 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ -0.0167535709
|-30.41%
|60 يوم
|$ -0.0024464931
|-4.44%
|90 يوم
|$ -0.00907253242994105
|-14.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QuipuSwap Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.17%
-11.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QuipuSwap Governance Token. QUIPU token is used in QuipuSwap AMM governance and as a means of payment for future services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QUIPU إلى AUD
A$0.08922636
|1 QUIPU إلى GBP
￡0.04461318
|1 QUIPU إلى EUR
€0.05342566
|1 QUIPU إلى USD
$0.055078
|1 QUIPU إلى MYR
RM0.24730022
|1 QUIPU إلى TRY
₺1.9497612
|1 QUIPU إلى JPY
¥8.68414826
|1 QUIPU إلى RUB
₽5.59757714
|1 QUIPU إلى INR
₹4.74607126
|1 QUIPU إلى IDR
Rp902.91788832
|1 QUIPU إلى PHP
₱3.249602
|1 QUIPU إلى EGP
￡E.2.781439
|1 QUIPU إلى BRL
R$0.33707736
|1 QUIPU إلى CAD
C$0.07931232
|1 QUIPU إلى BDT
৳6.74870734
|1 QUIPU إلى NGN
₦85.79114514
|1 QUIPU إلى UAH
₴2.33916266
|1 QUIPU إلى VES
Bs2.919134
|1 QUIPU إلى PKR
Rs15.40641816
|1 QUIPU إلى KZT
₸29.20345716
|1 QUIPU إلى THB
฿1.91010504
|1 QUIPU إلى TWD
NT$1.82363258
|1 QUIPU إلى CHF
Fr0.05012098
|1 QUIPU إلى HKD
HK$0.42850684
|1 QUIPU إلى MAD
.د.م0.55573702