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سعر QuipuSwap Governance (QUIPU) المباشر لليوم هو USD 0.055078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QUIPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QuipuSwap Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.39 - تغيير سعر QuipuSwap Governance خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر QuipuSwap Governance (QUIPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ -0.0167535709 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ -0.0024464931 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QuipuSwap Governance مقابل USD هو $ -0.00907253242994105 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.17% 30 يوم $ -0.0167535709 -30.41% 60 يوم $ -0.0024464931 -4.44% 90 يوم $ -0.00907253242994105 -14.14%

تحليل سعر QuipuSwap Governance (QUIPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QuipuSwap Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054916$ 0.054916 $ 0.054916 24 ساعة مرتفع $ 0.055723$ 0.055723 $ 0.055723 عالية طوال الوقت $ 3.62$ 3.62 $ 3.62 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) -11.21%

معلومات سوق QuipuSwap Governance (QUIPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: