سعر Quilson (QUIL)
سعر Quilson (QUIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.32K. يتم تحديث سعر QUIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quilson الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K
- تغيير سعر Quilson خلال اليوم هو +1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 972.50M
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خلال اليوم، كان سعر Quilson مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quilson مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quilson مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quilson مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.95%
|30 يوم
|$ 0
|-1.51%
|60 يوم
|$ 0
|-40.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quilson: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+1.95%
-11.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better.
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