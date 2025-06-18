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سعر Quill USDQ (USDQ) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 270.07K . يتم تحديث سعر USDQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quill USDQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Quill USDQ خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 270.04K

أداء سعر Quill USDQ (USDQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quill USDQ مقابل USD هو $ -0.002254021948575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quill USDQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quill USDQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quill USDQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002254021948575 -0.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quill USDQ (USDQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quill USDQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Quill USDQ (USDQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: