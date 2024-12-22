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سعر Quidd (QUIDD) المباشر لليوم هو USD 0.0027123 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 747.83K . يتم تحديث سعر QUIDD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quidd الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.45 - تغيير سعر Quidd خلال اليوم هو -3.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 275.89M

أداء سعر Quidd (QUIDD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ -0.0017469178 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ -0.0017318965 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ -0.007333506729377282 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.04% 30 يوم $ -0.0017469178 -64.40% 60 يوم $ -0.0017318965 -63.85% 90 يوم $ -0.007333506729377282 -73.00%

تحليل سعر Quidd (QUIDD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quidd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00267817$ 0.00267817 $ 0.00267817 24 ساعة مرتفع $ 0.00284601$ 0.00284601 $ 0.00284601 عالية طوال الوقت $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) -20.83%

معلومات سوق Quidd (QUIDD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: