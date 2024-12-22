سعر Quidd (QUIDD)
سعر Quidd (QUIDD) المباشر لليوم هو USD 0.0027123. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 747.83K. يتم تحديث سعر QUIDD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quidd الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.45
- تغيير سعر Quidd خلال اليوم هو -3.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 275.89M
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خلال اليوم، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ -0.0017469178 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ -0.0017318965 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quidd مقابل USD هو $ -0.007333506729377282 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.04%
|30 يوم
|$ -0.0017469178
|-64.40%
|60 يوم
|$ -0.0017318965
|-63.85%
|90 يوم
|$ -0.007333506729377282
|-73.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quidd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
-3.04%
-20.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.
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