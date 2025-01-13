سعر Quidax (QDX)
سعر Quidax (QDX) المباشر لليوم هو USD 0.100667. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quidax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.44K
- تغيير سعر Quidax خلال اليوم هو +9.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Quidax مقابل USD هو $ +0.00862749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quidax مقابل USD هو $ +0.2070785019 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quidax مقابل USD هو $ +0.2028365757 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quidax مقابل USD هو $ +0.073414478009206124 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00862749
|+9.37%
|30 يوم
|$ +0.2070785019
|+205.71%
|60 يوم
|$ +0.2028365757
|+201.49%
|90 يوم
|$ +0.073414478009206124
|+269.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quidax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.77%
+9.37%
+79.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quidax aims to be the home of BEP20, giving anyone access to tokens on the Binance Smart Chain (BSC), as well as popular cryptocurrencies.
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