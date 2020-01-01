توكنوميكس Quicksilver (QCK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quicksilver (QCK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quicksilver (QCK) Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. الموقع الرسمي: https://quicksilver.zone اشتر QCK الآن!

توكنوميكس Quicksilver (QCK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quicksilver (QCK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 250.79K $ 250.79K $ 250.79K إجمالي العرض: $ 292.31M $ 292.31M $ 292.31M العرض المتداول: $ 138.87M $ 138.87M $ 138.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 527.92K $ 527.92K $ 527.92K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00041677 $ 0.00041677 $ 0.00041677 السعر الحالي: $ 0.0018055 $ 0.0018055 $ 0.0018055 معرفة المزيد عن سعر Quicksilver (QCK)

توكنوميكس Quicksilver (QCK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quicksilver (QCK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QCK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QCK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QCK، استكشف السعر المباشر لتوكن QCK!

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