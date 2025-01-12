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سعر Quicksilver (QCK) المباشر لليوم هو USD 0.00833454 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر QCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quicksilver الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.86K - تغيير سعر Quicksilver خلال اليوم هو +7.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.79M

أداء سعر Quicksilver (QCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ +0.00055205 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ -0.0005437970 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ -0.0010725652 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ -0.002316770345573498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00055205 +7.09% 30 يوم $ -0.0005437970 -6.52% 60 يوم $ -0.0010725652 -12.86% 90 يوم $ -0.002316770345573498 -21.75%

تحليل سعر Quicksilver (QCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quicksilver: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00774876$ 0.00774876 $ 0.00774876 24 ساعة مرتفع $ 0.00838316$ 0.00838316 $ 0.00838316 عالية طوال الوقت $ 0.544806$ 0.544806 $ 0.544806 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +7.09% تغير السعر (7 أيام) +3.79%

معلومات سوق Quicksilver (QCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: