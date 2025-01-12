سعر Quicksilver (QCK)
سعر Quicksilver (QCK) المباشر لليوم هو USD 0.00833454. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M. يتم تحديث سعر QCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quicksilver الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.86K
- تغيير سعر Quicksilver خلال اليوم هو +7.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 125.79M
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خلال اليوم، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ +0.00055205 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ -0.0005437970 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ -0.0010725652 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quicksilver مقابل USD هو $ -0.002316770345573498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00055205
|+7.09%
|30 يوم
|$ -0.0005437970
|-6.52%
|60 يوم
|$ -0.0010725652
|-12.86%
|90 يوم
|$ -0.002316770345573498
|-21.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quicksilver: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+7.09%
+3.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.
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|1 QCK إلى EUR
€0.0080845038
|1 QCK إلى USD
$0.00833454
|1 QCK إلى MYR
RM0.0374220846
|1 QCK إلى TRY
₺0.295042716
|1 QCK إلى JPY
¥1.3141069218
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₽0.8470393002
|1 QCK إلى INR
₹0.7181873118
|1 QCK إلى IDR
Rp136.6317814176
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₱0.49173786
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￡E.0.42089427
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R$0.0510073848
|1 QCK إلى CAD
C$0.0120017376
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৳1.0212311862
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₴0.3539679138
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Bs0.44173062
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Rs2.3313375288
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₸4.4191397988
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