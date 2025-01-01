توكنوميكس QUEEN POOIE (QUEEN2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QUEEN POOIE (QUEEN2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. الموقع الرسمي: https://queenpooie.com/ الوثيقة البيضاء: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf اشتر QUEEN2 الآن!

توكنوميكس QUEEN POOIE (QUEEN2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QUEEN POOIE (QUEEN2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M إجمالي العرض: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B العرض المتداول: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00052567 $ 0.00052567 $ 0.00052567 معرفة المزيد عن سعر QUEEN POOIE (QUEEN2)

توكنوميكس QUEEN POOIE (QUEEN2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QUEEN POOIE (QUEEN2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUEEN2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUEEN2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUEEN2، استكشف السعر المباشر لتوكن QUEEN2!

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