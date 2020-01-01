توكنوميكس Qubit The Quantum Dog (QUBIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Qubit The Quantum Dog (QUBIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. الموقع الرسمي: https://qubitsolana.com/ اشتر QUBIT الآن!

توكنوميكس Qubit The Quantum Dog (QUBIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Qubit The Quantum Dog (QUBIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.86K $ 28.86K $ 28.86K إجمالي العرض: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M العرض المتداول: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.86K $ 28.86K $ 28.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

توكنوميكس Qubit The Quantum Dog (QUBIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Qubit The Quantum Dog (QUBIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUBIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUBIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUBIT، استكشف السعر المباشر لتوكن QUBIT!

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