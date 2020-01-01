توكنوميكس QUBI Tokenized RWA ($QBIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QUBI Tokenized RWA ($QBIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. الموقع الرسمي: https://qubidao.com/ الوثيقة البيضاء: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi اشتر $QBIT الآن!

توكنوميكس QUBI Tokenized RWA ($QBIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QUBI Tokenized RWA ($QBIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 187.54K $ 187.54K $ 187.54K إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 187.54K $ 187.54K $ 187.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018755 $ 0.00018755 $ 0.00018755 معرفة المزيد عن سعر QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

توكنوميكس QUBI Tokenized RWA ($QBIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QUBI Tokenized RWA ($QBIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $QBIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $QBIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $QBIT، استكشف السعر المباشر لتوكن $QBIT!

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